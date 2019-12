Fiorentina | Boateng alla Bild Zeitung | «I soldi sono una maledizione | i calciatori solo

Leggi la notizia su firenzepost

(Di domenica 29 dicembre 2019) «Iuna. E'un business e tu sei un numero. Se non lavori, verrai sostituito, semplice. Oggi cimomenti in cui mi diverto e momenti in cui non mi diverto,onesto». Quidi l'accusa ai ragazzi di talento: «Non vivono il loro talento. So esattamente cosa significa buttarlo via. Cigiocatori che guidano la loro Mercedes a 19 anni. Hanno così tanto talento e non fanno nulla per migliorarsi. GiocanoPlaystation e guardano Instagram.gli ultimi ad arrivare agli allenamenti e i primi ad andarsene»

