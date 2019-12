Fiji | ciclone Sarai | 2 morti e 2 500 sfollati

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di domenica 29 dicembre 2019) È di duee oltre 2.500alle isoleil bilancio del passaggio deltropicale, che si sta lentamente allontanando dall’arcipelago. Lo riferisce l’Ufficio nazionale per la gestione dei disastri, spiegando che le vittime sono uno studente 18enne annegato al largo dell’isola di Kadavu, dove si pensa che sia stato trascinato dalle forti correnti mentre nuotava con gli amici, e un uomo di circa 40 anni trovato oggi al largo della costa dell’isola principale di Viti Levu dopo essere stato trascinato dalla corrente mentre attraversava un fiume. Un’altra persona si trova in terapia intensiva in ospedale dopo essere stata colpita da un albero caduto a causa del vento. Con raffiche fino a 150 chilometri orari,ha distrutto case e raccolti, abbattendo alberi, provocando blackout elettrici e inondazioni nelle zone più vicine ...

stefano_gatto97 : RT @SkyTG24: Isole Fiji, un morto e un disperso a causa del ciclone Sarai: VIDEO - SkyTG24 : Isole Fiji, un morto e un disperso a causa del ciclone Sarai: VIDEO - ClimateLitigate : RT @Emergenza24: UPDATE [28.12-20:50] Isole #Figi #Fiji Sud Pacifico danni e vittime al passaggio del #ciclone #Sarai #TCSarai +2000 evacua… -