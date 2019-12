Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 29 dicembre 2019) Violenza, minacce e interruzione di pubblico servizio. Sono i reati ipotizzati dall’avvocato Fabioche, su richiesta delladi, ha depositato in Procura unanei confronti dele comandante deidi Copparo (), Giorgio Feola, accusato di essersi rifiutato, nonostante le insistenze dei sanitari del 118 e del medico, di far prestare lenecessarie a un uomo di circa 30 anni in stato di arresto, impedendone il trasporto al pronto soccorso, interrompendo la terapia endovenosa somministrata, intimidendo gli operatori sanitari e firmando, al posto del paziente, il foglio di rinuncia al ricovero. La vicenda è stata portata alla luce dal segretario delladi, Cristiano Zagatti. Del caso, oltre all’avvocato, si occupa anche Ilaria Cucchi, sorella di Stefano. I fatti risalgono al pomeriggio dell’11 ...

BreakingItalyNe : RT @fattoquotidiano: Ferrara, Cgil denuncia maggiore Carabinieri: “Ha impedito cure a un arrestato”. Anselmo: “Ragazzo trovato in ginocchio… - Dome689 : RT @fattoquotidiano: Ferrara, Cgil denuncia maggiore Carabinieri: “Ha impedito cure a un arrestato”. Anselmo: “Ragazzo trovato in ginocchio… - fattoquotidiano : Ferrara, Cgil denuncia maggiore Carabinieri: “Ha impedito cure a un arrestato”. Anselmo: “Ragazzo trovato in ginocc… -