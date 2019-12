Famiglia omogenitoriale | la bellissima storia di Carlo e Christian

Leggi la notizia su gqitalia

(Di domenica 29 dicembre 2019) Cos'è una? C’è un momento in cui ci possiamo sentire davvero una? Una domanda ambiziosa, a cui ladie dei loro due gemelli, Julian e Sebastian, fornisce una possibile risposta.è innanzitutto quel contesto dove ti senti al sicuro e amato. Lo sanno bene questi due giovani papà che sono riusciti a realizzare il sogno di avere dei figli grazie a due donne statunitensi: una ha messo a disposizione i propri ovuli, l’altra ha portato avanti la gravidanza. E ora che i bimbi hanno un anno mezzo, è uscito un libro, Papà per scelta (Ultra Edizioni), in cuiraccontano cosa significa essere una, in cui cioè i genitori sono dello stesso sesso. Una, la loro, che fa riflettere e discutere. Tantissimi i commenti ai post del blog cheha deciso di aprire per «fare nel nostro piccolo ...

