Erdogan verso l' ”autarchia automobilistica”

(Di domenica 29 dicembre 2019)mette a segno un nuovo risultato nella realizzazione della sua parabola autarchica. In queste ore, infatti, è stato presentato il prototipo della prima automobile interamente progettata e prodotta in Turchia. Si tratta di una vettura elettrica che verrà realizzata in cinque modelli, frutto di una collaborazione tra cinque grandi gruppi industriali locali finanziati dal governo di Ankara attraagevolazioni fiscali. Il prototipo è stato presentato a Gebze, nella provincia nordoccidentale di Kocaeli, dal presidente Recep Tayyipche ha definito il momento una “giornata storica per il Paese, in cui si è realizzato un sogno vecchio di 60 anni”, facendo riferimento ai piani falliti in passato per costruire un’auto completamente prodotta in patria. “Un sogno vecchio di 60 anni” Solo due anni fa il presidente turco aveva definito una “vergogna ...

