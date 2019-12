Emily Ratajkowski Instagram | foto sensuale sul letto | «Vorrei essere il cane!»

Leggi la notizia su urbanpost

(Di domenica 29 dicembre 2019)è la modella attrice statunitense conosciuta in tutto il mondo. Classe 1991 e una bellezza fuori dal comune. La sua carriera nel mondo dello spettacolo è iniziato come comparsa nel videoclip di Robin Thicke, Blurred Lines, e nel corso del tempo ha subito diversi cambiamenti. Prima ha provato a lavorare come attrice, ma la sua vera strada si è rivelata solo nel 2015 quando è diventata una top model di fama internazionale. Ovviamente come tutti i personaggi di spettacolo, la sua popolarità prosegue anche sui social e in particolaredove è una vera e propria influencer con numeri da capogiro. E’ proprio su questa piattaforma che delizia i suoi fan conche alzano la temperatura, proprio come il suo ultimo scatto. Leggi anche: Wanda Nara, selfie “bollente”: il décolleté straborda dal bikiniIl profilo...

PopPornOfficial : #EmilyRatajkowski modella per la sua nuova linea di lingerie indossa un piccolo perizoma - JustinSaveMe__ : Quanto è gnocca Emily Ratajkowski -