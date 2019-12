Emilia-Romagna | il candidato governatore M5s | “Bonaccini parla di sbloccare le trivelle

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 29 dicembre 2019) Lasono da “fermare per sempre”, nessun nuovo investimento: “Ecco perché il Movimento 5 stelle corre da solo alle elezioni regionali. Meglio soli che male accompagnati”. IlM5s in, Simone Benini, attacca il discorso tenuto da Stefano Bonaccini sabato a Ravenna e rimarca le differenze che, a suo parere, hanno spinto i Cinquestelle a non correre ancora insieme al Partito democratico alle regionali del prossimo 26 gennaio. Tra queste c’è appunto la posizione sulle trivellazioni: “Bonaccini in tour a Ravennadilein Adriatico. Alla faccia della lotta ai cambiamenti climatici, degli applausi per i ragazzi Fridays for Future e la salvaguardia dell’eco-sistema marino”, rimarca Benini. Ildell’in carica è rialla guida della Regione si è ...

