Emilia Clarke | “Basta selfie Sconvolta piangevo in preda a un attacco di panico e un

(Di domenica 29 dicembre 2019)non ha simpatia per ie ha deciso di non concederne ai fan. La motivazione dietro questa scelta riguarda un episodio che le è capitato mentre si trovava in aeroporto e che lei stessa ha raccontato durante un’intervista a Table Manners. “Stavo camminando in un aeroporto e improvvisamente ho iniziato ad avere quello che credo fosse proprio undidovuto al fatto che ero esausta. Ero da sola, al telefono con mia mamma che dicevo: ‘Mi sento come se non riuscissi a respirare, non so cosa stia succedendo'”, ha spiegato l’attrice di Game of Thrones. A quel puntoha cominciato a piangere: “Stavo piangendo e piangendo e arriva un ragazzo che dice: ‘Possiamo fare un?‘. E io: ‘Non riesco a respirare, mi dispiace. Sto passando un brutto minuto'”. Dopo questa esperienza,preferisce ...

