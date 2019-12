Ellen Pompeo struccata: la Meredith di Grey’s Anatomy ha gli occhiali ed è irriconoscibile [FOTO] (Di domenica 29 dicembre 2019) Tutti conosciamo la dottoressa Grey e le sue disavventure al Seattle Grace e l’abbiamo sempre vista bellissima, tra una cascata di capelli color miele e il verde acqua dei suoi occhi intensi. Ma l’avete mai vista senza trucco? Sembra davvero un’altra… Ellen Pompeo al naturale Ellen Pompeo è un’artista molto social, ha un legame fortissimo con gli utenti che la seguono su Instagram e le piace condividere spesso ciò che le accade lontano dall’occhio indiscreto delle telecamere. Si mostra anche senza un filo di make up, cosa non sempre usuale per le attrici come lei, e notiamo che, pur essendo molto bella, sembra un’altra persona! Capelli poco curati e spessi occhiali da vista… che fine ha fatto Meredith?! L'articolo Ellen Pompeo struccata: la Meredith di Grey’s Anatomy ha gli occhiali ed è irriconoscibile FOTO proviene ... Leggi la notizia su velvetgossip

