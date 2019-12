Elezioni Emilia Romagna | Bonaccini | “Se vinciamo parte la riscossa per l’Italia”

Leggi la notizia su tpi

(Di domenica 29 dicembre 2019): “Selaper l’Italia” “Sequi in, da quiunaper l’Italia”. A parlare è il governatore uscente Stefanoche all’autodromo di Imola ha presentato questa mattina – assieme al sindaco di Milano Beppe Sala – il programma e i candidati della coalizione che sostengono la sua rielezione. “L’rappresenta qualcosa di importante anche per il resto del paese: in gioco c’è il futuro di questa regione, la sua identità e i suoi valori. Prima ancora del programma c’è un’idea di società diversa da quella dei nostri avversari, un’idea diversa dell’identità dell’. Noi abbiamo un progetto per il futuro di questa regione”, dice nel suo discorso. Conoscenza, ...

matteosalvinimi : La candidata del Pd elogia la sanità dell’Emilia-Romagna usando una foto dell’elisoccorso... del Veneto! Segreti am… - dom5995 : RT @MarcoRizzoPC: Il Partito Comunista si presenta con Laura Bergamini candidata alle Elezioni dell'Emilia Romagna Dom 26 Gen. Unica forza… - roberto01012023 : RT @Piu_Europa: ??TUTTI I NOSTRI CANDIDATI IN #EMILIAROMAGNA?? Provincia per provincia, scopri i nostri candidati per le elezioni in Emilia-R… -