Elena Morali manda in tilt Instagram

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di domenica 29 dicembre 2019) Ludovica Marchese Nel giorno di Nataleha regalato un video particolarmente bollente ai suoi follower: protagonista indiscusso è il suo lato Bsi è fatta conoscere nel reality televisivo La Pupa e il Secchione dove i concorrenti, divisi in coppie, si sfidavano in diverse prove di cultura generale, abilità fisica e conoscenza reciproca. Tuttavia, il successo è arrivato solo con la partecipazione all‘Isola dei Famosi del 2018. Diventata poi volto noto del programma comico Colorado,è entrata spesso anche nello studio di Barbara D’Urso, soprattutto a causa della sua storia d’amore con Gianluca Fubelli, in arte Scintilla. Anche la bellissima, in vista del giorno di Natale, si è dedicata ai preparativi. Addobbi, idee per la casa, regali, ricette e decorazioni per la tavola delle feste: sono veramente tante le cose a cui si deve pensare per ...

zazoomnews : “Fai sciogliere i ghiacciai”. Elena Morali non si contiene: sulla pista da sci in reggiseno - #sciogliere… - zazoomnews : “Fai sciogliere i ghiacciai”. Elena Morali non si contiene: sulla pista da sci in reggiseno - #sciogliere… - zazoomblog : “Fai sciogliere i ghiacciai”. Elena Morali non si contiene: sulla pista da sci in reggiseno - #sciogliere… -