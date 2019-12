E’ morto Tobia Di Monte | lutto nel mondo del basket in carrozzina

Leggi la notizia su notizie

(Di domenica 29 dicembre 2019) Un graveha colpito ildelinnelle ultime ore, perchéDiall’età di 23 anni a causa di un sarcoma che gli aveva già portato via una gamba.nel, muoreDimilitava nel Santa LuciaRoma ed era una vera promessa di questo sport nonostante la giovane età: aveva conquistato la medaglia d’oro nel 2018 durante l’edizione dell’EuroLeague 3 e aveva partecipato ai Mondiali in Canada del 2017. La triste notizia è stata divulgata dalla Federazione italiana pallacanestro in, attraverso i canali social: “Una notizia che non avremmo mai voluto ricevere. Ci ha lasciati nella notteDi. Prima che un’atleta delle nostre nazionali, un ragazzo che aveva conquistato i nostri cuori con garbo, con educazione, con entusiasmo. Ci siamo innamorati dinel corso ...

