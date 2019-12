‘E’ morto…’ | Flavio Insinna turbato | al game show L’Eredità la confessione della

Leggi la notizia su kontrokultura

(Di domenica 29 dicembre 2019) L’Eredità: la campionessa vince 210 mila euro e ricorda il nonno morto Nella puntata di sabato de L’Eredità la campionessa in carica è riuscita ad indovinare la parola nel gioco finale, ovvero la Ghigliottina. Ebbene sì, Valentina è riuscita a portarsi a casa una cifra record di 210 mila euro. Ovviamente il pubblico presente nello studio 6 Fabrizio Frizzi si sono alzati in piedi facendole un caloroso applauso. Ad un tratto la ragazza si è avvicinata al padrone di casae con uno sguardo serio e commossa gli ha detto: “Se stasera sono qui ed ho vinto, devo ringraziare mio nonno”. La campionessa Valentina con le lacrime agli occhi ha spiegato questo a: “E’ grazie a mio nonno che ho partecipato a”. Grande commozione a L’Eredità Come anticipato prima la donna è stata in grado di indovinare il vocabolo alla Ghigliottina dandole ...

