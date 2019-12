E’ morta a 73 anni Sue Lyon | la Lolita di Stanley Kubrick

Leggi la notizia su ilfogliettone

(Di domenica 29 dicembre 2019) E'all'età di 73a Los Angeles Sue, ladi. L'attrice era malata da tempo, come ha confermato l`amico Phil Syracopoulos al New York Times. Esordì sul grande schermo da adolescente come protagonista del filmdi, la ragazzina per cui il professore di liceo Humbert (interpretato da James Mason) perde la testa, tratto dall`omonimo romanzo di Vladimir Nabokov che fece scandalo nel 1955. Il corpo adolescente adagiato sul prato del giardino; il gesto pieno di grazia con cui si toglie gli occhiali da sole, scoprendo in tutto il suo splendore il volto angelico e conturbante; gli occhi ridenti, e quello sguardo intenso in cui convivono candore e malizia: l'entrata in scena di Dolores Haze detta "" nel capolavoro diè memorabile, una delle immagini consegnate alla storia del cinema.fu scelta tra 800 ragazze dallo ...

