Droga: estradato da Guyana francese ex latitante Rocco Elia, rientrato in Italia (Di domenica 29 dicembre 2019) Roma, 29 dic. (Adnkronos) – rientrato in Italia l’ex latitante Rocco Elia. Nei giorni scorsi, al termine delle procedure di estradizione, le autorità francesi, infatti, hanno consegnato a quelle Italiane l’ex latitante rosarnese Elia Rocco classe ’80, arrestato il 20 novembre 2018, nella Guyana francese, dalla locale Gendarmeria che ha operato in collaborazione con i militari del Gruppo Carabinieri di Gioia Tauro. Elia Rocco, indagato nell’operazione Ares, aveva trascorso diversi mesi di latitanza tra l’Europa ed il Sudamerica, poiché le indagini condotte nei suoi confronti avevano consentito di ricomprenderlo nel novero degli elementi di rilievo di un’associazione finalizzata al traffico internazionale delle sostanze stupefacenti, riconducibile all’articolazione territoriale della ‘ndrangheta della cosca ‘Grasso’, ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

