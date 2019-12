Droga: estradato da Guyana francese ex latitante Rocco Elia, rientrato in Italia (Di domenica 29 dicembre 2019) Roma, 29 dic. (Adnkronos) - rientrato in Italia l'ex latitante Rocco Elia. Nei giorni scorsi, al termine delle procedure di estradizione, le autorità francesi, infatti, hanno consegnato a quelle Italiane l’ex latitante rosarnese Elia Rocco classe '80, arrestato il 20 novembre 2018, nella Guyana Fran Leggi la notizia su liberoquotidiano

