Donate le cornee di Marta Naddei, la giovane giornalista di Salerno morta in un incidente (Di domenica 29 dicembre 2019) Si svolgeranno oggi, 29 dicembre, i funerali di Marta Naddei, la giornalista salernitana di 33 anni morta in un incidente stradale in scooter in viale Marconi, a Salerno. La famiglia ha deciso di donare le cornee. Oggi la prima pagina di "Le Cronache", uno dei giornali con cui collaborava, è dedicata al ricordo dei colleghi. Leggi la notizia su napoli.fanpage

