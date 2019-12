Leggi la notizia su notizie

(Di domenica 29 dicembre 2019) Approfittando della presenza aIn di 12 personaggi dello spettacolo nati tutti sotto segni differenti,Fox hato loro le sue previsioni relative all’per l’annoFox Tra gli ospiti presenti in studio vi erano Giancarlo Magalli, Elisabetta Gregoraci, Francesco Facchinetti, Alessandro Haber, Eleonora Daniele, Emanuela Aureli, Alberto Matano, Francesco Pannofino, Francescoantoni, Sal Da Vinci e Martufello. Per ognuno di loro l’astrologo ha fatto le sue previsioni spiegando l’andamento che avrà il. Ariete Il rappresentante del segno dell’Ariete è Sal Da Vinci.Fox ha parlato delcome di un anno complicato che parte con tanta fatica e tensioni, oltre che lontananze in amore. Si è infatti poco concentrati nelle relazioni, per problemi di lavoro o di altro genere. Da aprile a luglio però ...

fanpage : L’Oroscopo 2020 di Paolo Fox: le previsioni di tutti i segni zodiacali a #DomenicaIn #oroscopo #PaoloFox - notizieit : Domenica In, Paolo Fox rivela ai vip il suo #oroscopo per il 2020 - SimonaBellone : Toro ?? Ascendente Sagittario ?? ... E vediamo se #PaoloFox ?? c’ha azzeccato... lo scopriremo solo vivendo... cit.… -