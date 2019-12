Domenica In | la Milo rivela i segreti del passato E si emoziona con Fellini

Leggi la notizia su dilei

(Di domenica 29 dicembre 2019) Anche per l’ultima puntata dell’anno il salotto diIn si è trasformato in un luogo carico di emozioni. Stavolta, di fronte a un’impeccabile Mara Venier, si è seduta una delle attrici più importanti del cinema italiano: Sandra. Laè entrata in studio già visibilmenteta: l’incontro con Mara Venier infatti, come detto nel corso dell’intervista, è stato a lungo cercato. Per molto tempo le due, amiche di vecchia data, avevano però dovuto rimandare. Così, quando finalmente si sono sedute l’una di fronte all’altra, erano entrambe al contempo felici e tese. L’intervista si è aperta con un filmato che ha celebrato la lunga carriera di Sandra. La Venier, però, le ha detto che rispetto alle colleghe l’ha trovata sempre più defilata, più disposta a lasciare che la sua carriera si perdesse. E in effetti, laha ...

BlitzQuotidiano : Domenica In, Sandra Milo: “Non sono mai stata fedele” - zazoomblog : Sandra Milo- Ho avuto un solo amore ma non sono mai stata fedele Domenica in - #Sandra #Milo- #avuto #amore #stata - blogtivvu : Domenica In, ospiti: Jerry Calà, Enrico Nigiotti e Sandra Milo dalla Venier -