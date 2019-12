Diretta Reggio Emilia Roma | risultato 74-66 | streaming video tv | Ultimo quarto

Leggi la notizia su ilsussidiario

(Di domenica 29 dicembre 2019)tv: orario elive della partita di basket per la 16giornata di Serie A, oggi 29 dicembre,.

zazoomnews : LIVE Reggio Emilia-Virtus Roma 78-74 Serie A basket 2020 in DIRETTA: rimonta pazzesca dei capitolini ci si gioca tu… - zazoomnews : LIVE Reggio Emilia-Virtus Roma 15-4 Serie A basket 2020 in DIRETTA: avvio devastante dei padroni di casa! -… - zazoomblog : LIVE Reggio Emilia-Virtus Roma 39-28 Serie A basket 2020 in DIRETTA: sempre +11 per gli emiliani! - #Reggio… -