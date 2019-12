DIRETTA PERUGIA VENEZIA Video streaming DAZN | Iemmello in fuga come goleador

Leggi la notizia su ilsussidiario

(Di domenica 29 dicembre 2019)e tv, probabili formazioni, quote e risultato live del match valevole per la 19esima giornata di Serie B.

FlatCircleRadio : #NowPlaying Jingle - Scherzi in diretta su TEF Perugia 6 - ProfidiAndrea : ?? Ancora Di Martino per la sfida tra #Perugia e #Venezia ? La stessa vittoriosa gara per il Grifo fu diretta lo sco… - trapani24h : Serie B, Perugia-Venezia: le probabili formazioni e dove seguirla in diretta -