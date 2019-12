DIRETTA Cittadella Entella | risultato 0-1 | streaming video DAZN | Diaw grazia Contini

Leggi la notizia su ilsussidiario

(Di domenica 29 dicembre 2019)live della partita, prevista oggi 29 dicembre 2019 e valida nella 19giornata della Serie B.

zazoomblog : DIRETTA- Cittadella Entella risultato 0-0 video streaming DAZN: in campo si gioca! - #DIRETTA- #Cittadella… - Gazzetta_it : Fischio d’inizio, si parte! Cittadella-Virtus Entella 0-0 in diretta su - sportli26181512 : Risultati Serie B, la diretta live delle partite della 19^ giornata: Alle 15.00 in programma sette partite della 19… -