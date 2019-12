Din Don | trama | cast e anticipazioni del film stasera in tv

Leggi la notizia su termometropolitico

(Di domenica 29 dicembre 2019) Din Don:delin tv Domenica 29 dicembre verrà trasmesso in prima visione su Italia 1, dalle 21.20, Din Don – Il ritorno, sequel di Din Don – Una parrocchia in due. Ildel 2019, diretto da Paolo Geremei, è una commedia prodotta dalla Sunshine Production ed è stato girato a Pellizzano, in Trentino Alto Adige. LEGGI ANCHE: Love Actually – L’amore davvero:delDin Don – Il ritorno: laIl protagonista della commedia è sempre il simpatico Donato, che nel primosi era finto sacerdote arrivando a far amicizia con il parroco Dino. Deciso a tornare a fare il manager musicale, il suo vero mestiere, Donato riceve una chiamata che lo informa dell’improvvisa morte dell’amico don Dino a causa di una malattia fulminante. Il manager decide di andare a dare l’ultimo saluto al ...

