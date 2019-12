Din Don – Il ritorno | trama e cast del film in onda su Italia 1

Leggi la notizia su tpi

(Di domenica 29 dicembre 2019) Din Don – IlStasera, domenica 29 dicembre 2019, su1 va inilDin Don – Il, commedia del 2019 diretta da Paolo Geremei ed interpretata da Enzo Salvi. Si tratta del seguito di Din Don – Una parrocchia in due interpretata sempre da Enzo Salvi e da Maurizio Battista. Ma di cosa parla? Qual è ladel? Vediamo insieme tutte le info del caso.Donato è tornato a fare il manager. All’improvviso riceve una telefonata: don Dino è volato in cielo a causa di un male fulminante. Donato scopre le novità: a Roccasecca la chiesa era stata chiusa e il parroco era stato mandato in un paesino del Nord, in Trentino. Donato intende dargli l’ultimo saluto e si mette in viaggio per raggiungere il paese e partecipare al funerale. Giunto a destinazione, scopre che don Dino, nel testamento, l’ha nominato ...

