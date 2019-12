Diletta Leotta | l’allenamento di fine anno è bollente La tuta è un seconda pelle

Leggi la notizia su caffeinamagazine

(Di domenica 29 dicembre 2019) Un 2019 da ricordare e un 2020 che persi apre sotto i migliori auspici. La bionda conduttrice, recentemente al centro delle polemiche per la ‘poca professionalità’ nel vestire sul campo da calcio: “Poi è difficile che ti prendano sul serio”, aveva detto Simona Ventura qualche settimana fa, non dà seguito alle chiacchiere e si concentra su se stessa. L’amore va a gonfie vele e pure i follower sui social aumentano in maniera esponenziale. Il motivo non è difficile da capire, bastata dare uno sguardo all’ultimo post sulla sua pagina instagram. Capelli raccolti, sguardo basso e luce del sole che entra dallastra e la illumina: “Mens sana in corpore sano

