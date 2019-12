Dieta | le migliori della settimana dal 23 al 29 dicembre

Leggi la notizia su dilei

(Di domenica 29 dicembre 2019) Archiviate le maratone alimentari di Natale e Santo Stefano arriva il momento di riprendere una routine regolare a tavola. In alcuni casi è necessario impegnarsi per tornare in forma e per tenere sotto controllo gli effetti dello stress di un periodo dell’anno non certo tranquillo. Molto utile a tal proposito è laricca di vitamine. Tra lecontro lo stress ci sono quelle del gruppo B, presenti in alimenti come il lievito di birra, lo yogurt, le mandorle, la carne di pollo. L’efficacia dell‘apporto di vitamina B contro lo stress è stata approfondita più volte dalla scienza. Interessante in merito è uno studio del 2011, portato avanti da un’equipe scientifica attiva presso il Centre for Human PsychopharmacologySwinburne University of Technology di Hawthorn (Australia). Gli esperti in questione hanno scoperto che, a seguito...

