Deputata M5s posta una foto dalle Maldive | Seguo gli eventi da qui Bufera

(Di domenica 29 dicembre 2019) Hato una, attirandosi velenose critiche: Yana Ehm, portavoce del Movimento 5 Stelle alla Camera dei Deputati, ha pubblicato uno scatto su Facebook da molti giudicato poco rispettoso nei confronti di chi si trova in difficoltà. “Anche se sono all’estero, sto comunque seguendo gli avvenimenti in Italia e nel mondo”, scrive Ehm. E qualcuno commenta: “Con la fame che c’è tra la gente comune, questi post sarebbe meglio evitarli, soprattutto da un rappresentante del M5S”. Ancora c’è chi ha dei dubbi sul suo lavoro: ” A Prato nessuno ti conosce, cara onorevole, venga ad occuparsi della città che le ha permesso di fare cotanta vacanza!”. E c’è chi scrive: “L’unica cosa che davvero dispiace è che le paghiamo lo stipendio tutti noi”.Oltre ...

