Denuncia chi la adescò | ma continua a vederlo | è il suo vicino

(Di domenica 29 dicembre 2019) Francesca Bernasconi La 14enne avevato ildi casa che le avrebbe chiesto di fare sesso in cambio di soldi. Ma i magistrati non possono chiedere misure cautelari Ildi casa le scriveva usando la chat di Instagram. Inizialmente si sarebbe trattato di messaggi innocui, poi i toni sarebbero diventati sempre più pesanti, fino alla richiesta di sesso in cambio di denaro. Per questo, un 31enne è statoto dalla 14enne che riceveva i suoi messaggi. Secondo quanto riferisce La Nazione, ad adescare la ragazzina sarebbe stato il suodi casa. Ma ora, anche dopo la, la 14enne rischia di incontrarlo ogni giorno, dato che all'uomo non è stata applicata nessuna misura cautelare. Lui avrebbe tentato l'approccio servendosi di Instagram, il social che permette l'iscrizione anche ai ragazzini di 13 anni. Lei sapeva che, all'altro capo del telefono, ...

