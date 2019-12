Decreto Clima | doveva essere il pilastro del Green new deal Ma di concreto non c’è niente

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 29 dicembre 2019) Ci aspetta un 2020 così verde che più verde non si può. La migliore conferma, come apprendiamo dai comunicati del Ministero dell’Ambiente, viene dal “” che è appena diventato legge. Un’apoteosi per il ministro “che ha fortemente voluto questa norma per rendere più efficace l’azione di contrasto ai cambiamentitici”, riuscendo a far passare “misure urgenti, positive e concrete in tutti i settori considerati vulnerabili ai cambiamentitici: acqua, agricoltura, biodiversità, costruzioni ed infrastrutture, energia, preven­zione dei rischi industriali rilevanti, salute umana, suolo ed usi correlati, trasporti”. Insomma, per dirla tutta con legittimo orgoglio, “il primodelNew”. E, infatti, se lo andiamo a leggere vediamo che esordisce subito con “misure urgenti per la definizione di una politica strategica nazionale per il contrasto ai ...

LibergildaS : Alla conferenza stamp del presidente Conte ha discusso del problema dell'immigrazioni, il problema delle riforme fi… - GPatagonico : Le 'Zea' del decreto Clima saranno illustrate dal ministro dell'Ambiente -