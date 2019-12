“Davide gli ha urlato ‘fermati’ | poi un botto fortissimo” | il racconto dei giovani a

Leggi la notizia su tpi

(Di domenica 29 dicembre 2019) Incidente Roma, ildei ragazzi che erano a bordo del suv di Pietro “Fermati, ferma: ho sentito gridare questo quasi nello stesso istante in cui ho udito un fortissimoalla macchina. Pietro ha continuato a guidare per altri duecento metri circa ma aveva cambiato faccia. Era come un autonoma, non sembrava in sé, anzi sembrava proprio non capire più niente”. A una settimana dal tragico incidente di Roma, nel quale hanno perso la vita due 16enni, spuntano nuovi particolari sulla dinamica dei fatti grazie alle testimonianze dei due ragazzi – Tommaso Edoardo Fornari e Davide Acampora – che erano a bordo dell’auto guidata da Pietro Genovese. Tommaso, il passeggero seduto sul sedile posteriore, e Davide Acampora, seduto a sul sedile accanto a quello del guidatore, stanno cercando di ricostruire i drammatici momenti che hanno preceduto la morte di Gaia e ...

