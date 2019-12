Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di domenica 29 dicembre 2019) Sotto l’albero di Natale - c’è da scommetterci - impacchettati insieme agli altri regali, ci saranno stati sicuramente un bel numero di biglietti per gli eventi live del prossimo anno. Un 2020, che non è ancora cominciato, ma che già si annuncia denso di appuntamenti, molti dei quali, come da consuetudine concentrati nella stagione estiva. Protagonisti soprattutto gli artisti italiani, primo fra tuttiRossi, che non manca mai all’appuntamento estivo.Stavolta niente stadi per il rocker, che ha preferito i palchi dei festival più importanti: Firenze Rocks (10 giugno), gli I-Days di Milano (15 giugno), il(19 e 20 giugno) e l’Autodromo di Imola (26 giugno). Claudio Baglioni ha scelto invece le Terme di Caracalla: una residency di 12 serate (dal 6 al 18 giugno), con la rivisitazione in chiave classica dei suoi successi, ...

HuffPostItalia : Da Vasco al Circo Massimo ai 30 anni di carriera di Ligabue a Campovolo: i concerti del 2020 - GaeBrancaccio : @MillaCarbo1 @DgSilvia Sette libri Due profumi Biglietto Vasco Circo Massimo Week end Sorrento due persone Cappotto - CRALTLC : VASCO ROSSI Roma Circo Massimo 20/06/2020 per info e prenotazioni Cral Tlc -