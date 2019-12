Cristiano Ronaldo | “Ho rifiutato le avance Così abborda le ragazze”

Leggi la notizia su kontrokultura

(Di domenica 29 dicembre 2019): una ragazza ha trovato il coraggio di respingere le suePare strano dirlo, ma qualcuna ha saputo resistere al fascino di. La protagonista in questione, Viktoria Odintcova, lo ha raccontato durante Macarena, un programma molto popolare nel proprio Paese. Ospite del seguitissimo show, la favolosa modella russa ha rivelato che parecchio tempo fa il calciatore della Juventus cercò dirla. In base alla sua testimonianza, l’episodio dovrebbe essere accaduto prima cheincontrasse l’attuale compagna Georgina Rodriguez, dunque tutto perfettamente regolare, nessuna traccia di scandalo. Viktoria ha spiegato che l’asso portoghese tentò di mettersi in contatto attraverso Instagram, non avendone il numero. Adieu, mon ami A quanto pare CR7 le scrisse un messaggio in direct, senza però trovare risposta. Non è certamente abituale ...

forumJuventus : Ronaldo ai Globe Soccer Awards: “Ho sempre avuto stagioni buone, non c’è un segreto solo duro lavoro. Futuro? Mi pi… - DiMarzio : 'Dopo il ritiro? Mi piacerebbe riprendere gli studi. E fare cinema' Dalla #DISC14, #CristianoRonaldo tra presente… - DiMarzio : La #Juventus e la #ChampionsLeague, #CristianoRonaldo e gli #EURO2020: a tutto #Deschamps ???? -