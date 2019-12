Cristiano Ronaldo a Dubai impressiona tutti | ecco quanto vale il tesoro che indossa sulla

Leggi la notizia su cronacasocial

(Di domenica 29 dicembre 2019) Alla 14° edizione delInternational Sportssi è presentato con 3 accessori dal valore inestimabile che non sono passati inosservati. La sua mano sinistra era ricoperta da un Rolex GMT-Master II 116769TBR dal valore di 500mila euro. Un accessorio davvero unico ma dal valore inferiore rispetto a quello mostrato durante la partita Juventus . Manchester United, quando l’asso della Juventus mostrò al pubblico un Franck Muller 7008 con ben 424 diamanti da oltre 20 carati. Il numero 7 della Juventus si trova aanche per passare del tempo con il suo grande amico Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, principe ereditario del ricchissimo emirato arabo. Il ricco figlio dell’emiro è un noto influencer con oltre 9 milioni di followers su Instagram. Nel suo account Instagram è facile imbattersi in foto spettacolari raffiguranti lo stile di vita esagerato ...

