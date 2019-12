Cristian Di Marco | 90 mila euro dagli amici per salvarlo | ma è inutile

Leggi la notizia su meteoweek

(Di domenica 29 dicembre 2019) Non ce l’ha fatta l’artigiano mantovano che, colto da un malore, era ricoverato alle Barbados. Una raccolta fondi trae conoscenti aveva permesso di noleggiare un volo speciale per portarlo in Martinica e poi in Italia. Ma il cuore del 43enne non ha retto. Finisce male la vicenda diDi, il 43enne … L'articoloDi: 90per, ma èproviene da www.meteoweek.com.

NotizieVeloci : RT @giornalettismo: Era stata organizzata una colletta per provare a salvare la vita a #CristianDiMarco. Ma è stata una corsa contro il tem… - Zilma1966 : RT @Corriere: È morto Cristian Di Marco, turista in coma a Barbados - moggi0almutairi : RT @Corriere: È morto Cristian Di Marco, turista in coma a Barbados -