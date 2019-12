CR7, Georgina Rodriguez sfoggia su Instagram un lato B da oltre 1 milione di like! (FOTO) (Di domenica 29 dicembre 2019) Gerorgina Rodriguez i glutei sembrano esplodere nella recente FOTO Instagram che la ritrae in palestra durante un allenamento per tonificare cosce e lato B. In vacanza a Dubai insieme alla famiglia e al fidanzato Cristiano Ronaldo, la modella 23enne non rinuncia alla cura del corpo. Del resto, si sa, in famiglia il culto del fisico perfetto è un imperativo morale! I fan commentano da tutte le parti del mondo, estasiati dinnanzi alle curve giunoniche di Lady CR7. Georgina Rodriguez lato B esagerato: glutei ‘esplodono’ in palestra La splendida fidanzata di Cristiano Ronaldo si dà da fare per essere sempre perfetta per il suo Campione e per i followers. Prima le vacanze sulla neve ed ora Dubai: la coppia si gode la pausa dal campionato di calcio si serie A in luoghi da sogno, e alcuni frammenti delle vacanze finiscono puntualmente sui social. La sensuale argentina si mostra su ... Leggi la notizia su urbanpost

