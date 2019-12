Corso Francia | spunta il gioco della morte | si attraversa con il rosso

Leggi la notizia su inews24

(Di domenica 29 dicembre 2019) Dopo ladelle due ragazze Gaia Freymann e Camilla Romagnoli,no voci sul terribile ‘’ diNella notte di domenica scorsa, il 22 dicembre, due ragazze di appena 16 anni sono state investite perdendo la vita. Si tratta di Gaia Freymann e Camilla Romagnoli. Un Suv, nei pressi di Ponte … L'articoloil: sicon ilproviene da www.inews24.it.

SalernoSal : A volte quello che manca in questo Paese e soprattutto qui sui social è la pietà. La pietà di non scrivere, di non… - repubblica : Videodenuncia Roma, dopo Gaia e Camilla nulla è cambiato: a Corso Francia ancora attraversamenti irresponsabili - Corriere : Roma, così si attraversa in corso Francia: due giovani corrono tra le auto che sfrecciano -