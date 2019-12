Confindustria Napoli | Grassi | Manfredi ministro della Ricerca favorirà l’innovazione nel

Leggi la notizia su ildenaro

(Di domenica 29 dicembre 2019) “Una scelta che premia merito, esperienza, competenza, autorevolezza: la decisione di affidare un ministero chiave per lo sviluppo e la crescita del nostro del Paese a un personaggio di alto profilo qual è il rettore dell’Università Federico II dirappresenta la migliore garanzia per l’avvio di una nuova politica capace di porre finalmente un argine alla fuga dei cervelli che sta depauperando il Mezzogiorno e l’intero Paese delle sue migliori energie”. Così Vito, presidente di Unione Industrialie diCampania, commenta la nomina di Gaetanoalla guida del nuovo ministero dell’Università e. “è il Rettore che ha trasformato San Giovanni a Teduccio in un hub internazionale dell’innovazione e delle imprese di qualità, l’uomo che ha lavorato in maniera concreta per ...

