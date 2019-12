Com’è andato il reddito di cittadinanza

Leggi la notizia su ilpost

(Di domenica 29 dicembre 2019) A distanza di quasi un anno si può dire che sia nato con alcuni «macroscopici vizi d’origine», scrive Maurizio Ferrera sul Corriere della Sera

OptaPaolo : 95.1% - Nel 95.1% delle partite in cui Mario #Mandzukic è andato in rete con la maglia della #Juventus in tutte le… - Roberto_Fico : Gennaro Di Paola è stato uno dei partigiani protagonisti delle Quattro giornate di Napoli. Se ne è andato ieri. Ric… - forumJuventus : Arsenal su Rabiot: idea prestito a gennaio. Il centrocampista che è andato incontro a molte difficoltà, potrebbe la… -