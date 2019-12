Combinata nordica | Aaron Kostner operato al ginocchio sinistro

Leggi la notizia su oasport

(Di domenica 29 dicembre 2019)si è sottoposto a un intervento chirurgico presso l’ospedale di Ortisei. Il combinatista nordico è statoal, infortunato 10 giorni fa a Ramsau durante un allenamento. Il ventenne, in stagione già quattordicesimo a Ruka in Coppa del Mondo e giovane promessa azzurra dello sport che unisce salto con gli sci e sci di fondo, inizierà ora un periodo di riabilitazione ma appare improbabile un suo ritorno in azione prima della fine dell’inverno. Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su Twitter Foto: Lapresse

Interista100 : COMBINATA NORDICA UOMINI COPPA DEL MONDO GENERALE NAZIONI 5.ITALIA 265 INDIVIDUALE 14.SAMUEL COSTA 124 16.ALESSANDR… - Interista100 : COMBINATA NORDICA UOMINI COPPA DEL MONDO 3.Ramsau 10KM TRAMPOLINO NORMALE 2 FINALE DOPO FONDO 11.ALESSANDRO PITTIN… -