Colpo di scena Haaland | l’attaccante firma con il Borussia Dortmund | Juventus beffata

(Di domenica 29 dicembre 2019) Clamorosodisul fronte calciomercato, si è deciso nelle ultime ore il futuro dell’attaccante Erlin, baby talento considerato come uno dei calciatori di maggiore prospettiva a livello internazionale. Il norvegese è ufficialmente un nuovo calciatore del, ad annunciarlo sono stati i tedeschi che hanno mostrato ladell’attaccante che in questa stagione è esploso definitivamente. Agli austriaci del Salisburgo circa 30 milioni di euro, è stata infatti pagata l’intera clausola rescissoria, una cifra irrisoria considerando il talento di. Clamorosa beffa per lache aveva avviato i contatti con il calciatore, niente da fare per il Manchester United.con ilhato fino al 2024. Calciomercato, la Juve risponde all’Inter: colpacci di Bologna, Genoa, Fiorentina, Samp e Torino, come ...

CalcioWeb : Colpo di scena #Haaland, l'attaccante firma con il #BorussiaDortmund, Juventus beffata - - SaraRRSnow : @AnnaPia96pia Si Si, era un esempio. Sai quante serie ho visto che sono partite benissimo e poi sono finite a taral… -