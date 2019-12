Colesterolo LDL | quando è necessaria la terapia farmacologica

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di domenica 29 dicembre 2019) “È Natale e sappiamo bene che parlarvi diin questo periodo può suonare strano, ma tant’è: un breve articolo fra una festività e l’altra può essere utile per non esagerare ulteriormente con i dolci. Vi abbiamo parlato – scrive Renata Gili sul portale Medical Fact – più volte die sappiamo che quello LDL è il cosiddetto“cattivo”. Se troppo alto, infatti, aumenta il rischio di arteriosclerosi, una delle principali cause delle malattie cardiovascolari come infarto o ictus.” Una nuova analisi dei dati disponibili. “Gli studi clinici più recenti sono tutti concordi nel raccomandare di mantenere i livelli delLDL a valori più bassi di quanto non fosse raccomandato in precedenza. Questo concetto – prosegue Renata Gili sul portale Medical Fact – viene ripreso e approfondito sulla rivista ...

