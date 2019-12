Clamoroso sbaglio del governo inglese | online indirizzi di star e politici

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di domenica 29 dicembre 2019) Serena Granato In rete, ilbritannico ha divulgato la lista "New Year Honours 2020", contenente alcuni dati identificativi di oltre 1.000 soggetti, personaggi di spicco, che verranno insigniti di onorificenze nel 2020 Manca poco allo scoccare della mezzanotte che darà il via al nuovo anno ormai alle porte e ilbritannico fa parlare di sé, per una clamorosa gaffe di fine anno 2019. Nello specifico, secondo quanto è stato riportato da The Guardian, sul sito ufficiale dell'esecutivo britannico, gov.uk, è stata accidentalmente pubblicata una versione della lista "New Year Honours 2020". Il documento in questione contiene alcuni dati identificativi di, dipendenti pubblici, agenti di polizia, agenti dell'antiterrorismo e non solo, che nel 2020 verranno insigniti di onorificenze dalla Regina Elisabetta II. Stando alle indiscrezioni fornite dalla nota ...

