Cinquanta testate nucleari pronte a traslocare dalla base turca di Incirlik a quella italiana Usaf di Aviano: è polemica (Di domenica 29 dicembre 2019) Cinquanta testate nucleari sarebbero pronte per essere trasferite dalla base turca di Incirlik, in Anatolia, alla base Usaf di Aviano, in Friuli Venezia Giulia. Il motivo sta nel fatto che negli Usa diffiderebbero sempre più della fedeltà alla Nato del presidente turco Erdogan per via del suo feeling a causa dei suoi rapporti sempre più stretti con la Russia di Putin. L’ipotesi, riportata ieri in un articolo del Gazzettino e dal Fatto online, è stata palesata dal generale della Nato Chuck Wald nel corso di un’intervista di qualche tempo fa all’agenzia Bloomberg. L’ufficiake, parlando dei difficili rapporti tra Stati Uniti e Turchia, aveva citato la necessità di ricollocare le testate: “Idealmente – aveva detto – la loro nuova destinazione dovrebbe essere sul suo europeo ed una possibilità potrebbe essere la base italiana di Aviano. Da un ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

