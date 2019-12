Cina lancia potentissimo razzo vettore Lunga Marcia-5

Leggi la notizia su ilfogliettone

(Di domenica 29 dicembre 2019) Lahato il potente-5, il più grandemai realizzato ine uno dei più potenti ad oggi al mondo: un passo che guarda alla missione Marte, programmata per l'anno 2020. Il-5 è partito dal sito aerospaziale di Wenchang, nell'isola tropicale di Hainan, alle ore 20.45 locali. il lancio è stato trasmesso in diretta dalla tv di Stato CCTV. I due precedenti lanci di questo, nel 2016 e poi a luglio 2017, erano falliti.Secondo il sito NASASpaceflight.com, ilto oggi porta in orbita un satellite per telecomunicazioni di un peso che si avvialle 14 tonnellate, cosa che de facto equipara ilcinese a quello europeo Ariane-5 o al russo Proton M. Una versione modificata del-5, secondo l'agenzia Xinhua, sarà utilizzato per costruire la futura stazione spaziale cinese.

