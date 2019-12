Ciclismo | Mirko Crepaldi ci ha lasciato | un infarto si porta via il 47enne | ex Team Polti

Leggi la notizia su oasport

(Di domenica 29 dicembre 2019) Lutto nel mondo del: ci ha, professionista dal 1995 al 2001, uno dei volti del mitico. Unsi èto via ilche viveva in provincia di Rovigo, purtroppo le manovre di rianimazione praticate dai sanitari non sono servite a salvare la vita dell’atleta. Durante la sua carriera ha partecipato al Giro d’Italia 1997, a quattro Tour de France consecutivi (1997-2000) e a due Vuelta di Spagna (1995 e 1998) mentre il suo miglior piazzamento in gara è stato il nono posto in un’edizione della Classica di Amburgo. Alla famiglia divanno le più sentite condoglianze da parte della redazione di OA Sport. Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su Twitter Foto: Lapresse

