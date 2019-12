Ciclismo, Domenico Pozzovivo ha trovato un contratto? Il lucano verso il rientro in gruppo dopo l’incidente (Di domenica 29 dicembre 2019) Un raggio di sole sotto l’albero di Natale per Domenico Pozzovivo? Il corridore lucano potrebbe avere trovato un ingaggio per la prossima stagione. Il 36enne è infatti senza contratto, è il “disoccupato” di punta del Ciclismo italiano: lo scorso 12 agosto incappò in un bruttissimo incidente nei pressi di Cosenza, una macchina gli tagliò la strada e lui cadde procurandosi la frattura di sei costole con pneumotorace, la frattura all’ulna e al radio destro e a tibia e perone della gamba destra. La Bahrain-Merida non rinnovò il rapporto di lavoro col generoso corridore. Sono stati mesi durissimi per Domenico Pozzovivo che non aveva concrete offerte fino agli ultimi giorni quando, secondo quanto riporta tuttobiciweb, si sarebbero fatte avanti due squadre del World Tour: la scelta sarebbe dirottata verso il Team NTT (la ex Dimension Data), compagine sudafricana che gli ... Leggi la notizia su oasport

