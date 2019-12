Chi sono gli sportivi più pagati del decennio?

Leggi la notizia su newsmondo

(Di domenica 29 dicembre 2019) Glipiùdelsecondo Forbes. La classifica è guidata da Floyd Mayweather. Sul podio Cristiano Ronaldo e Lionel Messi. ROMA – Chiglipiùdel? Forbes ha stilato la classifica degli atleti che in questi dieci anni hanno incassato più soldi. Si tratta di cifre molto alte dovute non solo agli ingaggi e/o ai successi nei propri sport ma anche agli sponsor che come sempre svolgono un ruolo importante in questo settore. Il podio Il podio, come sempre, è molto ricco. In testa troviamo il boxeur Floyd Mayweather che è riuscito ad ottenere un patrimonio da 915 milioni di dollari. Una cifra molto alta che non è stata raggiunta dai ‘paperoni’ del calcio internazionale come Cristiano Ronaldo e Lionel Messi. Il portoghese ancora una volta è riuscito a vincere il duello personale con l’argentino fermandosi, ...

