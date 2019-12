Che prezzo per il Samsung Galaxy S10 Lite | scheda tecnica senza più segreti

Leggi la notizia su optimaitalia

(Di domenica 29 dicembre 2019) Sarà meglio tenere in serbo qualche finanza per la prima parte del 2020 per puntare sulS10che, pure secondo le ultime anticipazioni, si fa sempre più interessante. Un leaker noto e autorevole come Ishan Agarwal, nelle scorse ore, ha snocciolato nuovi dettagli sul prossimo device del produttore che dovrebbe essere lanciato già a gennaio. Quello che stupisce è soprattutto il valore commerciale del nuovo esemplare, piuttosto contenuto nonostante una dotazione hardware di tutto rispetto. Si parte appunto dal costo che bisognerà sborsare per l'imminenteS10. Come visibile anche nel tweet di chiusura articolo, ecco che lo smartphone dovrebbe essere venduto a non più di 679 euro sul mercato europeo. Il segmento si collocherebbe dunque in un segmento interessante per molti potenziali acquirenti, considerando pure gli inevitabili ritocchi post uscita ...

ilfoglio_it : Il guaio del 5G lasciato in mano ai sino-proni Cinque stelle. Non è soltanto una questione di prezzo. E’ una scelta… - demartin : Costo di un Meridiano @Librimondadori nel 2011: 45 euro. Costo dello stesso libro nel 2019: 80 euro (+78%). Se il… - CieloItalia : RT @giuslit: Ma bisogna attendere il ‘fallimento del mercato’, con morti, feriti e macerie per prendere l’iniziativa? Prima hanno lasciato… -