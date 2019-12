Che fine ha fatto Mariangela Fantozzi? La vita trasformata dopo la televisione FOTO

Leggi la notizia su velvetgossip

(Di domenica 29 dicembre 2019) In tanti ricorderete quella ragazzina bruttina che per tanti anni interpretò la figlia di Paolo Villaggio. Ma chehaoggi? La voce gracchiante l’aspetto non proprio gradevole erano sicuramente merito dell’effetto scenico. Ma c’è un dettaglio del quale tutti forse non sono ancora a conoscenza. La figlia diera intrepretata da un uomo, il suo nome è Fernando Plinio., o meglio Fernando Plinio nasce a Tunisi nel 1947 ed è un attore professionista. Per tre anni ha frequentato l’Accademia di Recitazione Stanislavskij al Teatro Anfitrione, e ha recitato in due commedie dirette da Sergio Ammirata. Un attore di talento che oltre a recitare nelle serie diha recitato in altri quattro film: Sturmtruppen, Melodrammore, Sballato, gasato, completamente fuso ed un breve cameo in Fracchia contro ...

