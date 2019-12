Cessione Roma | tutto fatto | si attende solo il comunicato ufficiale

Leggi la notizia su calcionews24

(Di domenica 29 dicembre 2019), accordo raggiunto tra Pallotta e Friedkin per il passaggio di consegne: tutte le cifre dell’operazione Èapparecchiato per ladella. Pallotta e Friedkin hanno raggiunto un accordo definitivo, che presto sarà formalizzato da unda parte della società giallorossa. Come scritto da Il Tempo, la stretta di mano finale dovrebbe avvenire sulla base di 550 milioni di euro. Una cifra a cui andranno aggiunti l’aumento di capitale e il saldo dell’attuale debito. Leggi su Calcionews24.com

Gazzetta_it : #Roma, c'è l'intesa tra Pallotta Friedkin per la cessione della maggioranza. Manca solo l'ufficialità #SerieA… - Profilo3Marco : RT @HuffPostItalia: La Roma verso la cessione: per l'acquirente Friedkin un investimento da 780 milioni - attuale : BYE BYE PALLOTTA: LA ROMA TROVA UN NUOVO ZIO D’AMERICA: DAN FRIEDKIN. MANCA SOLO L'UFFICIALITÀ – ‘JIM’ HA TROVATO L… -